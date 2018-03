Kampaktlautsprecher GamuT El Superiores 3

Kompaktlautsprecher GamuT El Superiores 3 Datenblatt

© Archiv Kompaktlautsprecher GamuT El Superiores 3

© Julian Bauer Das Terminal ist extrem massiv. Die Ausbuchtung im Rücken des Ständers dient als Kabelführung.

Die Chancen, bei der dänischen Nobelmarke GamuT einen weit überdurchschnittlichen Schallwandler zu finden, sind wahrlich exzellent, denn Firmen-Gründer Lars Goller war lange Jahre Chefentwickler beim Chassishersteller Scan Speak, der in Lautsprecherkreisen zu den renommiertesten seiner Art zählt, mit Abnehmern in allen Teilen der Erde.

So ist es auch kein Wunder, dass Gollers Nobelkompakte namens El Superiores 3 mit dem Besten aus dem Hause Scan Speak bestückt ist. Zum Beispiel mit dem über die Jahre perfekt gereiften Hochton-Ringstrahler mit seiner außen wie innen von resonanzdämpfenden Sicken kontrollierten Gewebemembran. Dieses audiophile Wunderwerk kommt - wie kann es anders sein? - auch in der ultimativen Magico Mini II zum Einsatz. Zu den Stärken der Bauform zählen eine überragende Linearität und eine für Gewebehochtöner untypisch hohe Bandbreite bis weit über die Hörgrenze hinaus.

© Julian Bauer Fächerförmige Strukturen im Gehäuse-Inneren und die seitlichen Kanäle zielen auf einen zügigen Abbau von Vibrationen. Die GamuT 3 ist nur scheinbar eine Kompakte - der Ständer gehört zwingend dazu.

Der Tiefmitteltöner verfügt über eine ganz auf Natürlichkeit und Impulstreue getrimmte Konusmembran, die wegen ihrer Schlitze als besonders resonanzarm gilt. Das Gehäuse besteht größtenteils aus Buchenschichtholz, dem Goller deutlich bessere Klangeigenschaften zuspricht als einschichtigem Massivholz oder den gängigen Standardwerkstoffen wie Spanplatten oder MDF.

So traumhaft solide wie das Gehäuse sind auch das äußerst massiv ausgeführte Terminal, das vorwiegend für Bananenstecker gedacht ist, und das aus fünf Millimeter starkem Aluminium gefertigte Reflexrohr, das ungleich weniger Nebengeräusche erzeugt als die üblichen Plastikröhrchen.

Als sinnvolles, beinahe schon obligatorisches Zubehör liefert GamuT einen ebenso wertig wie wohlproportioniert wirkenden Boxenständer. Spikes für Hart- und Weichböden sind hier ebenso selbstverständlich wie eine rückseitige Kabelführung, damit die Zuleitungen elegant verschwinden können.

© Julian Bauer Der Spannrahmen aus Metallstreben und weichen, dehnbaren Streben ist klanglich absolut unkritisch.

Die Referenzkette der Tester (rot markiert in der Rang & Namen-Liste) und die bereits im Vorfeld des Tests eingespielte El Superiores 3 bildeten ein Gespann von allerhöchster Lebendigkeit: Vor allem bei kleinen Jazz-Besetzungen zauberte die Dänin eine fast anfassbare, livehaftige Atmosphäre, die in puncto Feindynamik, Schnelligkeit und Authenzität nichts, aber auch gar nichts zu wünschen übrig ließ. Auch per Plattenspieler dargereichte Klassik-Reprints legendärer 60er-Jahre-Einspielungen nutzte die Dänin für eine äußerst ansprechende Verbindung zartschmelzender Grundtonwärme mit lupenhaftem Detailreichtum. Nur wenn es großorchestral-laut und mit sehr viel Tiefgang zur Sache ging, verlor die GamuT manchmal die Übersicht. Doch das können eh nur die ganz Großen...

Gamut El Superiores 3

Hersteller Gamut Preis 15000.00 € Wertung 58.0 Punkte Testverfahren 1.0

