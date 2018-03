Kompass - Wanderkarte mit Live-Tracking im Test

© Kompass / Weka Kompass - Wanderkarte mit Live-Tracking

Kompass Wander-App

Version: iOS 2.0

Betriebssystem: iOS

Preis: iOS: 2,67 €

Download-Link: iOS

Testurteil

iOS: befriedigend (70 von 100 Punkten)

Das Bausteinkonzept der Kompass Wanderkarte mit Live-Tracking ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung: Karten mit eingezeichneten Wanderwegen können in den Größen S (0,89 Euro), M (1,79 Euro) oder L (2,69 Euro) erworben werden, die sogenannten Premium-Touren (ausführliche Beschreibung samt benötigtem Kartenausschnitt) kosten pro Stück 0,89 Euro. Allerdings sind für den Raum Deutschland, Österreich und Norditalien (plus einzelner kleinerer Regionen in Europa) bislang nur etwas mehr als 250 Touren verfügbar.

Ausführliche Toureninfos

Die Tourensuche innerhalb der App gelingt problemlos; in der nach Regionen gegliederten Übersicht werden Länge, Dauer und zu überwindende Höhenmeter angezeigt.

Eine Sortierung nach Dauer oder Schwierigkeitsgrad ist jedoch nicht möglich, auch eine Umgebungssuche gibt es zum Beispiel nicht. Die Toureninfos der gekauften Wanderungen sind jedoch sehr ausführlich, die Qualität der integrierten Kompass-Karten ist hoch.

Bildergalerie Galerie Wander-Apps Kompass - Wanderkarte mit Live-Tracking Sicher wandern mit der Karten-App: Wir stellen vor Kompass - Wanderkarte mit Live-Tracking.

Hier sind unter anderem Sehenswürdigkeiten und Spielplätze eingezeichnet, außerdem verfügt die App als einzige in diesem Testfeld über eine echte Kartenlegende. Die Kartendarstellung innerhalb der App ist komplett: GPS-Angaben und Höhenanzeige sind integriert, auch können Karten und Touren offline gespeichert werden.

Eine Aufzeichnung eigener Tracks ist sehr einfach, außerdem können GPX-Tracks importiert und exportiert werden. Ein besonderes Sicherheitsfeature ist neben dem Notruf das sogenannte Live-Tracking, das allerdings nur bei aktiver Internetverbindung funktioniert: Hier werden die aktuellen Positionsdaten regelmäßig auf ein Onlineportal übertragen, wo sie für vorher festgelegte Personen einsehbar sind.

Wir haben weitere Wander-Apps für Sie getestet und verglichen.

Bedienung: Problemlos und intuitiv

Die Bedienung der Kompass-App klappt insgesamt problemlos und intuitiv. Die App ist relativ schlicht gestaltet, sieht aber ansprechend aus. Und dass hier ein Wanderkartenspezialist am Werk war, erkennt man unter anderem an einem weiteren Sicherheitsfeature: Kompass ist die einzige App, die über eine ausführliche Checkliste zur passenden Ausrüstung verfügt.

