Kopfhörer AKG K 420 Datenblatt

© Archiv

Der kleine Bruder des K_430 schlägt den größeren schon mal in Sachen Bequemlichkeit. Sein sehr gutes Timing, sein dynamischer Antritt und sein voller, aber ganz und gar nicht träger Bass gefielen besonders am iPod, an dem er auch Pegel zeigte von denen die meisten Testkandidaten nur träumen können. Er vergaß aber auch Mitten und feine Höhen nicht und klang durchgehend leichtfüßig, luftig ohne jede Schärfe. Der Philips SHP_5401 (1/10) klang dagegen schon fast ausdruckslos.

AKG K 420 Denim

Hersteller AKG Preis 55.00 € Wertung 32.0 Punkte Testverfahren 1.0

