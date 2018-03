Kopfhörer AKG K 430 Datenblatt

© Archiv

Der K 430 steht zudem ganz im Zeichen beliebter Bügel-Hörer von AKG wie dem K 26p: Mit einem saftigen, satten Klang, geprägt von viel Bass und einem muskulösen Grundton, ohne aber den Rest zu vernachlässigen. So klingen Hip-Hop und Elektro-Beats noch mal ein Stückchen cooler. Der geschlossene Kopfhörer läßt sich praktisch falten und reist gerne in seiner eigenen Tasche. Weil er so perfekt von der Umgebung abschottet, hilft der Lautstärkeregler am Kabel, schnell wieder mit der Umwelt in Kontakt zu treten.

AKG K 430

Hersteller AKG Preis 80.00 € Wertung 60.0 Punkte Testverfahren 1.0

