Kopfhörer AKG K 601

Dass der K 601 für das genussvolle Musikhören daheim gedacht ist, sieht man nicht nur an dem edlem Äußeren mit der Kopfauflage aus Leder. Auch die höhere Impedanz und die nicht so hohe Empfindlichkeit zeugen davon, dass sich der K 601 nicht an einem spannungsarmen mobilen Player wohlfühlen wird.

An dem Referenz-Verstärker Grado RA 1 (3/02) jedoch gefiel er mit mitreißender Musikalität und dynamischem Antritt. So zog er mit dem Sennheiser HD 595 (7/04) gleich. Dieser zeigte zwar mehr Durchzeichnung in den Höhen, was der K 601 aber mit genauerem Bass und mehr Lebendigkeit ausglich.

Hersteller AKG Preis 250.00 € Wertung 43.0 Punkte Testverfahren 1.0

