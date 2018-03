Kopfhörer Beyerdynamic FX 1 Datenblatt

© Archiv Beyerdynamic FX 1

Der recht leichte und sehr laute Bügelkopfhörer ist im Gegensatz zu den großen Modellen nicht in Deutschland gefertigt, sondern in China, was den günstigen Preis erklärt.

Der FX 1 trägt sich sehr angenehm, und man kann zwischen sechs Farben wählen. Klanglich zeigte er einschmeichelnde Mitten, was Stimmen zu Gute kam. Zwar fehlte etwas Brillanz und Tiefbass, doch machte der FX 1 dies mit recht betonter und lebendiger Spielweise wett. So passt er vorzüglich zu mobilen Geräten, die gerne in den Höhen ein wenig scharf klingen.

Beyerdynamic FX 1

Hersteller Beyerdynamic Preis 10.00 € Wertung 25.0 Punkte Testverfahren 1.0

