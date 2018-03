Grado, die legendäre Kopfhörer-Schmiede aus New York, hat ein Produkt speziell auf den Millionenseller iPod abgestimmt.

Kopfhörer Grado iGrado Datenblatt

Ganz aus Kunststoff, lieferbar in den Farben Weiß oder Schwarz und mit dem obligatorischen "i" im Namen. Auf den ersten Blick stechen die relativ großen Schallwandler ins Auge, die per Nackenbügel ihren Platz auf den Ohren finden. Das Aussehen mag Geschmackssache sein, doch wer den iGrado einmal gehört hat, wird ihn so schnell nicht wieder abnehmen wollen.

Aus diesem akustischen Ohrenschoner kommt ein so kristallklarer, unverfärbter Sound, dass man plötzlich alle Schwachstellen datenkomprimierter Musik wahrnimmt. Ein Kopfhörer für MP3-Songs mit 192 Kilobit/s Datenrate - oder mehr. Der Maßstab in seiner Klasse.

Grado i Grado

Hersteller Grado Preis 80.00 € Wertung 80.0 Punkte Testverfahren 1.0

