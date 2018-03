Kopfhörer JBL Roxy Reference 430 Datenblatt

© Archiv Kopfhörer JBL Roxy Reference 430

Man kann über die Optik dieses JBL-Hörers streiten. Der in Blau/Grün oder auch in Orange/Pink erhältliche, mit Floralmustern verzierte Kopfschmuck spricht eindeutig die etwas jüngere Zielgruppe an - auch akustisch. Denn der JBL weiß mit seiner Grundton- und bassbetonten Abstimmung besonders bei zeitgenössischer Pop- und HipHop-Musik zu grooven.

Das Timing stimmt, die Effekte zünden, der Bass ist leicht ungenau, aber wirkungsvoll - im Vergleich mit seinem Bügelkonkurrenten K 420 von AKG vielleicht eine Spur zu lässig. Für Kids und Teens aber ein robuster und empfehlenswerter Begleiter.

Anzeige

JBL Roxy Reference 430

Hersteller JBL Preis 70.00 € Wertung 60.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Kopfhörer JBL bringt neue Kopfhörer der J-Serie Der Audiospezialist JBL erweitert seine J-Serie um neue Kopfhörer-Modelle mit einer im Kabel integrierten Fernbedienung. Diese soll für nahezu alle…

Kopfhörer JBL Synchros S 500 im Test Der JBL Synchros S 500 ist mit Profi-Technik ausgestattet und verfügt über Aktivtechnologie. WIe schlägt sich der Kopfhörer im Test? On-Ear-Kopfhörer Grado SR325e im Test Die große Ohrkapsel des Grado SR325e soll Resonanzen verhindern. Wie klingt der offene Kopfhörer im Test?

Noise-Cancelling-Kopfhörer Sennheiser Momentum Wireless im Test Sennheiser erweitert die Momentum-Reihe um einen Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling. Wir haben den Sennheiser Momentum Wireless getestet. Kopfhörer Sennheiser HD 630VB im Test Sennheisers HD 630 zeigt im Test den Fokus und die Neutralität eines Studiomonitors, lässt dem Musikhörer aber freie Wahl beim Basspegel.