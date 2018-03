Kopfhörer Koss KSC 17 Datenblatt

Vorteil: Turmfrisuren bleiben intakt. Allerdings sitzt der Kopfhörer nicht richtig auf den Ohren. Egal ob kleiner oder großer Kopf, bei keinem Probanden wollte der KSC17 optimal passen. Liegt der Hörer zu wenig an, reicht der Druck nicht, um wirklich Tiefton zu erzeugen. Folglich klingt der KSC17 etwas hell und dünn, weil er fast gänzlich auf Bass verzichten muss. Hinzu kommt noch eine eigenwillige Verfärbung in den oberen Mitten, die Frauenstimmen in einen permanenten Erkältungszustand versetzt.

Koss KSC 17

Hersteller Koss Preis 36.00 € Wertung 35.0 Punkte Testverfahren 1.0

