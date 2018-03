Kopfhörer Monster Mobile Jamz Datenblatt

Neben den monströsen Kopfhörermodellen mit Promi-Flair ("Beats by Dr. Dre"), die mittlerweile auf so manchem Teenagerkopf liegen, führt Monster auch unauffälligere In-Ear-Modelle. Für den eifrigen Handy-Nutzer beispielsweise das "Mobile Jamz". Dessen Mikrofon und Fernbedienung können dank drei beiliegender Adapter ebenso an Mobiltelefonen jenseits der 3,5-Millimeter-Standardschnittstelle von iPhone und Blackberry genutzt werden.

Auch die Verbindung zum Computer, egal ob PC oder Mac, wird mit Hilfe eines kleinen Verbinders möglich - dann dient das Monster-Ohrequipment nicht nur als Hörer, sondern als komplettes Headset für Kommunikationsprogramme wie Skype & Co. Damit es aber auch in den Telefonpausen was auf die Ohren gibt, schenkt Monster allen Handy-Besitzern mit akutem Speicherplatzmangel eine Micro-SD-Card mit zwei Gigabyte Fassungsvermögen samt Card Reader für den PC und passender Software. Einfach das passende Handy-Modell auswählen, SD-Karte mit Musik beladen - und ab damit ins Gerät. So wird aus dem ollen Mobiltelefon ruck, zuck eine mobile Jukebox.

Und weil das Mobile Jamz mit einer ordentlichen Portion Extra-Bass daherkommt, kann es sich auch gerne auf dem anspruchsvollen Dance-, Pop- oder HipHop-Parkett austoben. Leise Klavierkonzerte dagegen sind vielleicht nicht so ganz das Metier des eher Bass- und Präsenzbetonten Hörers. Mit der entsprechenden Musik aber spielt das Mobile Jamz erfrischend unverzerrt und quicklebendig, ohne matt oder übertrieben mollig zu wirken, und macht auch bei hohen Pegeln unbeirrt Party.

Monster Cable Mobile Jamz

Hersteller Monster Cable Preis 120.00 € Wertung 65.0 Punkte Testverfahren 1.0

