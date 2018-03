Kopfhörer Panasonic RP HTF 600 E Datenblatt

Der Panasonic hinterließ in den Händen der Tester keinen sehr wertigen Eindruck - eher einen spielzeughaften. Im Bass machte er mehr Druck als der AKG K 514. Stimmen hörten sich aber zeitweise eindimensionaler an, da es ihnen an Raum fehlte.

Im Vergleich mit dem kleineren RP HT 360 (1/07) vermittelte er einen natürlicheren Eindruck. Doch in komplexen Passagen kam es zu Überdeckungen und Unübersichtlichkeit, wo sich der kleinere Panasonic betonter und leichtfüßiger gab.

Hersteller Panasonic Preis 60.00 € Wertung 28.0 Punkte Testverfahren 1.0

