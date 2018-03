Dank größerer Treiber brachte der Phiaton MS 400 (250 Euro) mehr Ordnung in laute Tutti-Passagen und mehr Kontur in die Bässe als der kleiner MS 300.

Kopfhörer Phiaton MS 400 Datenblatt

© Archiv Kopfhörer Phiaton MS 400

Nicht nur optisch ähnelt der wertige MS 400 dem MS 300, sondern leider auch bei der mageren Ausstattung. Erfreulich ist hingegen, dass er noch mehr Spielfreude als der kleinere Bruder besitzt. Dank größerer Treiber brachte er mehr Ordnung in laute Tutti-Passagen, mehr Kontur in die Bässe und begegnete so dem Grado SR 125 (7/04) auf Augenhöhe. Dieser klang zwar etwas luftiger und grenzte einzelne Instrumente genauer ab, wardafür aber nicht ganz so standfest im Bass.

Anzeige

Phiaton MS 400

Hersteller Phiaton Preis 250.00 € Wertung 44.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Kopfhörer Phiaton MS 300 Musikalisch ist der Phiaton MS 300 (200 Euro) lässt durch natürliche, direkte Mitten schnell vergesen, dass es ihm in den Höhen minimal an Strahlkraft…

Testbericht Kopfhörer Phiaton PS 500 Zwar erfreute der Phiaton PS 500 (300 Euro) mit explosivem Anritt, engagierte sich aber etwas stark im Bass und Grundton. On-Ear-Kopfhörer Grado SR325e im Test Die große Ohrkapsel des Grado SR325e soll Resonanzen verhindern. Wie klingt der offene Kopfhörer im Test?

Noise-Cancelling-Kopfhörer Sennheiser Momentum Wireless im Test Sennheiser erweitert die Momentum-Reihe um einen Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling. Wir haben den Sennheiser Momentum Wireless getestet. Kopfhörer Sennheiser HD 630VB im Test Sennheisers HD 630 zeigt im Test den Fokus und die Neutralität eines Studiomonitors, lässt dem Musikhörer aber freie Wahl beim Basspegel.