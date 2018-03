Kopfhörer Sleek Audio SA-6 Datenblatt

Modellauto-Bastler und Buddelschiffbauer aufgepasst: Dieser In-Ear-Hörer hat es im wahrsten Sinn in sich. Mit einem ganzen Set an Filtermodulen für Treble und Bass, jeweils in den Stärken "Minus", "Plus" und "Neutral" (einen "Extended High Frequency"-Filter gibt es als kleines Extra), kann man nach Herzenslust am individuellen Frequenzverlauf basteln.

Dazu kommen drei die Außengeräusche mildernde Ohradapter und abnehmbare Kabel an beiden In-Ears. Der Klang ist aber nicht nur wegen der möglichen Variationen schwer zu beschreiben. Fast noch entscheidender als bei anderen In-Ears ist der Sitz des SA-6 im Gehörgang - die Auswahl des passenden Ohradapters ist daher fast wichtiger als der individuelle Filter-Frequenzgang.

Sitzt der Hörer gut im Ohr, gibt es nicht sehr tiefen, aber schön kontrollierten Bass (mit den Plus-Bass-Modulen), detaillierte Mitten und klare, fein strukturierte Höhen. Sitzt der Hörer nicht gut, kann das Klangbild aber schnell zerfallen. Wenn möglich ausprobieren!

