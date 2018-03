Kopfhörer Sony MDR XB 700 Datenblatt

© Archiv Kopfhörer Sony MDR XB 700

Wie der XB 300 und der XB 500 schmiegt sich auch der XB 700 angenehm an die Ohren. Die weichen Silikonpolster haben die Bezeichnung Knautschzone verdient. Auch er ist ein Muskelprotz in Sachen Bass, brachte diesen aber wesentlich konturierter als der XB 500. So war mehr Platz für Feinheiten und angenehme Höhen. Allerdings nicht ganz so luftig aufgelöst wie beim Beyerdynamic DT 440 (7/04), dem andererseits der Druck des Sony fehlte. Deshalb Punktegleichstand.

Sony MDR XB 700

Hersteller Sony Preis 130.00 € Wertung 34.0 Punkte Testverfahren 1.0

