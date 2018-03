Kopfhörer Sony MDR XD 400 Datenblatt

Mit zwei verschiedenen Klangarten will Sony beim MDR XD 400 variabel sein. So lässt sich zwischen Music- und Film-Modus wählen. Die an der Seite der Ohrmuscheln gelegenen Schalter ließen wir aber tunlichst auf Music stehen, da der Klang sonst zu undifferenziert kam. So aber gefiel er mit natürlicheren Stimmen als sein Bruder XB 700. Zudem bot er den kontrollierteren Bass und konnte Einzelinstrumente besser voneinander abgrenzen, wodurch er einen Klangpunkt mehr errang.

