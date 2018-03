Kopfhörer Ultrasone Pro 750 Datenblatt

© Archiv Kopfhörer Ultrasone Pro 750

Dass der Pro 750 für Studioprofis gedacht ist, deutet schon der Name an. Auch die Abstimmung passt für Tonmeister, die eine zu helle Aufnahme vermeiden und viele Informationen über die Abmischung erhaschen wollen. Denn der Bass des Pro 750 kommt recht schlank, während die Höhen eher ein wenig zu präsent sind. So erntete er die gleiche Punktzahl wie der HFI 780, der sich ausgewogener gab, dafür aber nicht ganz so viele Details hervorzauberte.

Ultrasone Pro 750

Hersteller Ultrasone Preis 320.00 € Wertung 46.0 Punkte Testverfahren 1.0

