Dieser Hörer ist ein Augenschmaus - vor allem weil er in nahezu jeder Farbe erhältlich ist. Bevor man sich allerdings voller Vorfreude auf die bunte Auswahl stürzt, sollte man, ungeachtet jeder Couleur, den Plattan anprobieren. Wenn die Schalen nur am hinteren Teil der Ohrmuschel fest anliegen, fehlt es ihm an Bass. Seine Schwäche für betonte Mitten wurde zeitweise zwar etwas aufdringlich, aber am iPod machte dies das Klangbild dynamisch - wenn auch ohne viel Details in den Höhen.

Urbanears Plattan

