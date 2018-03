Kopfhörer Urbanears Tanto Datenblatt

Dieser schicke Hörer kämpft in der Klasse "Fliegengewicht". Die Erwartungshaltung in Bezug auf packende Musikalität und satten Bass hält sich folglich in Grenzen, was der Hörtest dann auch bestätigte. Der erzeugte Klangraum war aber wesentlich offener als beim großen Bruder Plattan, was daran lag, dass der Tanto die Höhen nicht aus dem Raum verbannte. In Tutti-Passagen fehlte es ihm jedoch an Übersicht, weshalb die Tester oft dazu neigten leiser zu drehen, sobald viel los war.

