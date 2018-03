Kopfhörer WeSC Maraca Datenblatt

Das Schwergewicht im Testfeld sitzte fest am Kopf und an den eckigen, geräumigen Schalen werden die wenigsten Ohren etwas auszusetzen haben. Im Gegensatz zur kantigen Optik, war der Hörtest eine runde Sache. Der Maraca zeigte zahlreiche Details und kam problemlos mit Tutti-Passagen zurecht, wenn auch vereinzelt Höhen etwas stichelten. Besonders gefallen hat den Testern der überzeugende Tiefbass und dass der große WeSC nach dem Wechsel an den iPod keine seiner Tugenden einbüßte.

