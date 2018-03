Der Preis alleine sagt noch nichts über den Hörspaß aus. Das gilt besonders für HiFi-Kopfhörer. "Hearing is believing", so lautet der offizielle Werbeslogan von Koss.

Manchmal aber will man seinen Ohren gar nicht so recht trauen. Im Falle des MV-1 zum Beispiel. Der schwere und solide, geschlossene Kopfhörer soll speziell für professionelle Studioarbeiten entwickelt worden sein. Leider ist der MV-1 aber kein besonders neutraler Kopfhörer, sondern prägt jedes Stück mit einer etwas eigenwilligen Interpretation. Er verfärbt in den Höhen - und das leider nicht zu knapp. Schöne Bässe und die detailreiche Wiedergabe gehören hingegen zu seinen Vorzügen. Doch von einem Kopfhörer für 400 Euro erwartet man mehr. Schade, hat Koss doch schon oft genug gezeigt, wie sauber und verfärbungsfrei Kopfhörer klingen können.

