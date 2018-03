"The Clef" ist mehr als nur Schallwandler. Die Marketing-Texter empfehlen dem Nutzer, den "Notenschlüssel" immer bei sich zu tragen - um jederzeit schnell einen musikalischen Gefährten zur Hand zu haben.

Koss "The Clef" Datenblatt

© Archiv

Der Clou: Der schmucke Schlüsselanhänger verfügt über eine automatische Kabelaufwicklung. Am besten stellt man sich die Technik so ähnlich wie bei der Kabeltrommel des heimischen Staubsaugers vor. Nur kleiner. Als Zugabe baut Koss noch eine LED-Taschenlampe ein. AUDIO hat es überprüft: Die aktivierte LED beeinflusst den Klang nicht im Geringsten (aber wer läuft auch mit Knopfhörern im Ohr durch einen dunken Wald?). Klanglich bleibt "The Clef" einiges schuldig. Zwar kann er erstaunlich laut tönen, aber auch extrem scharf.

Koss The Clef

Hersteller Koss Preis 46.00 € Wertung 45.0 Punkte Testverfahren 1.0

