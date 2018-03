Lautsprecher ADAM Pencil Mk 3 Datenblatt

© Archiv Lautsprecher ADAM Pencil Mk 3

© Archiv Die komplexe Frequenzweiche arbeitet isoliert vom Treiben der Bässe in einer eigenen Kammer.

Gleich die alphabetisch gesehen erste Teilnehmerin ist ein gutes Beispiel, wie gründlich einige der hier vertretenen Spezialisten, in diesem Falle der Berliner Studioausrüster ADAM Audio, vom gewohnten Einerlei in der Boxenszene abweichen.

Mit paarweise 3600 Euro ist die Pencil Mk 3 sowohl die günstigste Teilnehmerin als auch die mit der größten Bauhöhe. Klassenuntypische 1,18 Meter schießt die Säule in den Raum und bringt damit ihr akustisches Zentrum auf eine klanglich vorteilhafte Höhe.

Die ADAM überragt die ebenfalls aus Berlin stammende Burmester B 20 um satte 40 Zentimeter, sogar die wuchtiger wirkende, weil breiter gebaute Cabasse Iroise 3 ist zwei Zentimeter kleiner.

© Archiv Vier Schlitze öffnen den Blick auf den Air-Motion-Transformer. Ein satter Magnet prangt am Bass.

Akustisch huldigt ADAM dem Zweieinhalbwege-Prinzip, bei dem zwei Konustreiber mit ultrasteifen, bienenwabenähnlichen Hexacone-Membranen sich die Bässe teilen und in den Mitten getrennte Wegen gehen. Das Obertonspektrum obliegt einem Air-Motion-Transformer mit vielfach gefalteter Folienmembran in einer stabilen Kammer. Der Hochtöner ähnelt konstruktiv dem in der Burmester verbauten, stammt aber aus einer anderen Quelle: ADAM baut den sensiblen, bei Kennern heiß begehrten Treiber schlicht selbst.

Dass die Berliner ihr Handwerk verstehen, zeigen astreine Messwerte wie auch die überragende Neutralität und Spielfreude, mit der die Pencil zur Sache ging. Bei aller Deutlichkeit wirkte das Klangbild nie nervig oder gar inhomogen, auch das zeitliche Zusammenspiel klappte hervorragend. So ging die ADAM als einer der Tester-Lieblinge in den abschließenden Vergleich, den Sie im Beitrag "Der finale Hörtest" finden.

+ Arbeitet herrlich fein und kuliviert, homogen und raumgenau

- Kommt bei extremen Lautstärken etwas aus dem Tritt

ADAM Pencil Mk 3

Hersteller ADAM Preis 3600.00 € Wertung 56.0 Punkte Testverfahren 1.0

