Audio Pro Avanti A.100

Versorgt wird die in weißem oder schwarzem Klavierlack (!) gehaltene Säule ganz konventionell über Boxenkabel. Ein Spannungsteiler hinter dem Terminal entnimmt dem Signal die notwendige Portion Bass. Der treibendeVerstärker "sieht" eine hochohmigere Last und muss weniger Strom liefern.

© Julian Bauer Der Bass sitzt zwischen Gehäuse und Bodenplatte. Die A.100 ist eine Kombination aus Passivbox und Aktivwoofer, und zwar ohne deren Phasenprobleme.

Spannend wird die Sache bei Multichannel, denn es gibt zusätzlich zu den Boxenklemmen einen LFE-Eingang für Cinchkabel von den Subwoofer-Ausgängen der Surroundreceiver. Dann mutiert die Avanti zum Mainspeaker mit integriertem Subbass: Der Anwender muss kein sechstes oder siebtes Tonmöbel aufstellen und hat dennoch zwei vollwertige, elektronisch entzerrte Woofer (bis etwa 30 Hertz) in seiner Kette.Weiterer Vorteil: Der Festeinbau der Ultratieftöner sorgt für einen eindeutigen Zeitbezug zwischen Bass und restlicher Box, womit die bei räumlich getrennten Woofern übliche Ausprobiererei mit Lautstärke, Trennfrequenz und Phasenlage entfällt. Lediglich die Pegelregler für die beiden Eingänge müssen eingestellt werden.

Die übrige Bestückung ist konventioneller Art: Zwei parallel geschaltete 14er-Konusmitteltöner mit Kunststoffmembranen nehmen eine Gewebekalotte in ihre Mitte. So ergibt sich ein sehr kompaktes akustisches Zentrum, ansatzweise also eine Punktschallquelle.

Jedesmal, wenn es im Hördurchgang richtig tief runter ging, schlug die Stunde der Audio Pro, die selbst das tiefste Donnern eines Konzertflügels mühelos abbilden konnte. Die Aktiveinheit fügte sich perfekt ins Geschehen ein, keine Spur von Grundtonwabern oder Hinterherhinken. Der Klangeindruck war homogen und ausgesprochen breitbandig wie sonst nur bei großen Superboxen.Constanze Friend tönte über die Avanti A.100 ausgesprochen munter und energisch, tendierte andererseits auch ein klein wenig zum Vordergründigen. Ein Quäntchen mehr an tonaler Reife und Ausgewogenheit, und die aufgeweckte, basspotente Schwedin hätte das Zeug zum Blockbuster.

