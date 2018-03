Die Audiodata Jolie (4600 Euro das Paar) tat sich mit einer ausgesprochen entspannten Wiedergabe hervor, der es weder an substanziellen Bässen noch an stimmlicher Kraft mangelte.

© Archiv Lautsprecher Audiodata Jolie

© Archiv Das Breitbandchassis, das den gesamten Tonumfang oberhalb 250 Hertz abdeckt, wirkt optisch unscheinbar, klingt aber exzellent.

Zahlreiche unterschiedliche Bauformen existieren in der Lautsprecherszene friedlich nebeneinander, dennoch gelten bestimmte Anwendungen als unfein. Dazu gehört der Einsatz von sogenannten Breitbandchassis mit Konusmembranen, die ohne jede Kontrolle durch elektrische Filter in Frequenzbereiche vorstoßen, für die sie physikalisch nicht oder nur bedingt geeignet sind.

Mit Audiodata verstößt nun ausgerechnet einer den engagiertesten deutschen High-Ender gegen dieses ungeschriebene Gesetz, und manch einer wird sich fragen, ob Chefentwickler Peter Schippers bei der Konzeption seiner Jolie von allen guten Geistern verlassen wurde oder ob womöglich der Rest der Branche eine vielversprechende Entwicklung verschlafen hat. Mehr zu diesem spannenden Thema im Kasten auf der Seite gegenüber.

© Archiv 1) Ein schräges Brett im oberen Teil weist dem Breitbänder ein geschlossenes Volumen zu. 2) Horizontal und vertikal ausgerichtete Streben versteifen das Gehäuse. 3) Durch Ausfräsungen in den Streben (hellgrau) entsteht ein großes Volumen für die Bässe.

Ganz so radikal wie einige Freaks, die wuchtige 30-Zentimeter-Membranen aus Papier ohne jede Korrektur bis in den Hochtonbereich betreiben, war Querdenker Schippers dann doch nicht. Sein mit 10 Zentimeter Außendurchmesser vergleichsweise kleiner Breitbänder kommt erst bei 250 Hertz ins Spiel, die Last der Bässe obliegt zwei klirrarmen, 15 Zentimeter großen Basschassis mit Alu-Membranen, die in klassischer Bassreflexmanier auf ein üppiges Innenvolumen zugreifen.

Stahlkugelmatten beruhigen das in allen nur denkbaren Farben und Furnieren lieferbare Gehäuse, an dessen Rückseite feinste WBT-Klemmen vom Typ Nextgen prangen. Bemerkenswert: Audiodata garantiert Abweichungen von maximal 0,5 Dezibel gegenüber den firmeninternen Referenzmustern, mithin eine Serienkonstanz, von der die meisten Massenlautsprecher nur träumen können.

Die Jolie tat sich mit einer ausgesprochen entspannten Wiedergabe hervor, der es weder an substanziellen Bässen noch an stimmlicher Kraft mangelte. Ihre geschmeidige Spielweise irritierte und faszinierte die Tester gleichermaßen. Gut kaschierte Müdigkeit oder ein neuer Ausnahmeschallwandler? Diese Frage konnte nur der große Hörtest beantworten.

Audiodata Jolie

