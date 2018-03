Lautsprecher B&W 684 Datenblatt

© Archiv Lautsprecher B&W 684

Die erst vor wenigen Monaten neu vorgestellte 600er-Baureihe von B&W verzichtet auf jeden Schnickschnack; die auffallend tief bauende Standbox wirkt dadurch angenehm zeitlos.

Oberflächen aus Echtholz sind bei der britischen Marke höherwertigen Serien vorbehalten. Den Korpus der 684 bedecken täuschend echt wirkende Holznachbildungen in Gestalt von Kunststofffolien, nur die Front ist in matt schimmernden Softlack gehüllt.

© Julian Bauer Das Gehäuse ist besonders tief, um genügend Volumen zur Kontrolle der Tieftöner zu schaffen. Die Sockelplatte dient als optisches Element und erhöht die Kippsicherheit.

Beides zusammen wirkt ausgesprochen edel und keineswegs billig, obwohl die Herstellungskosten um ein Vielfaches unter denen der ungleich nobler gestalteten 800er Serie liegen.

Die Zweiteilung vorne Lack, hinten Folie findet sich aktuell bei vielen Herstellern, Canton und Elac verfahren ähnlich, erzielen durch einen höheren Glanzgrad der Lacke jedoch eine andere optische Wirkung.

Doch wie klingt die 684? Um das herauszufinden, drehten sich zahllose Scheiben im Referenzplayer, darunter das Album "The Complex" der Blue Man Group (Lava Records), deren enorme Klangdichte Lautsprecher vor extreme Herausforderungen stellt.

Die mit Schlaginstrumenten aller Art nur so gespickte Platte klang über die B&W angenehm transparent, aber keineswegs harsch. Besonders der mit nur 6 Dezibel pro Oktave angekoppelte, aufwendig bedämpfte Hochtöner gab sich wunderbar leichtfüßig und traumhaft klangrein.

In den unteren Lagen eher üppig als asketisch, empfahl sich die 684 als ausgesprochen angenehme Spielpartnerin, die nur in den Mittellagen - dort besonders bei hellen Gesangsstimmen - in Richtung brav und zurückhaltend tendierte. Ihre beiden Kevlar-Konustreiber, die leicht divergierend beschaltet sind (Bässe gemeinsam, Mitten nur einer), sind eindeutig mehr auf Geschmeidigkeit getrimmt als auf maximale Lebendigkeit um jeden Preis.

B&W 684

Hersteller B&W Preis 1000.00 € Wertung 46.0 Punkte Testverfahren 1.0

