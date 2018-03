Lautsprecher Canton Chrono 509 Datenblatt

Cantons Chrono 509 ist eine Dreiwegebox mit zwei Tieftönern. Ihre hochglanzlackierte Schallwand und die silbernen Alu-Zierringe um die Chassis wirken ein wenig aufgesetzt, doch Optik ist letztlich Geschmackssache.

Die 509 ist durchgängig mit Membranen aus Alu beziehungsweise Alu-Mangan bestückt, der Mitteltöner verfügt über eine aufwendige Doppelsicke aus Gummi, die große Auslenkungen klaglos wegsteckt und erst sehr spät, dann aber umso wirkungsvoller begrenzt.

© Julian Bauer Die Schallwand ist mit Glanzlack überzogen, der Korpus foliert. Hinter den Aluringen verstecken sich hochfeste Kunststoffkörbe.

Die Chassis stammen aus der höherwertigen Ergo-Serie, wurden für den Chrono-Einsatz jedoch gründlich überarbeitet. Ein Hochpassfilter vor den Bässen, bestehend aus zwei strompotenten Bauteilen, sorgt für einen erst sanften, dann umso steileren Roll-off in Richtung Tiefbass, mit dem Ziel erhöhter Präzision.

Das von den Tontechnikern wunderbar plastisch eingefangene Piano von Ian Shaw (Album: "Drawn To All Things") tönte über die 509 herrlich schlackenlos und trocken, ohne deshalb an Magersucht zu leiden. Shaws tiefgründige Männerstimme kam ungewöhnlich substanziell und ohne jeden Bart im Ausklingen. Die von Schlagzeuger Miles Bould beigesteuerte Percussion gelang der Canton stressarm und dynamisch, jedoch erheblich kontrastreicher.

Wie die Canton Instrumente hervorhob und doch als Ganzes darstellte, wie sie der Gesangstimme Nähe und Leben einhauchte, ohne in Pathos zu verfallen, für diesen smarten Auftritt hätte man ohne weiteres Eintritt verlangen können. Ein derart temperamentvoller und doch kultivierter Klangcharakter war bislang höheren Preisklassen vorbehalten. Das erfreuliche Fazit: Die Chrono 509 sieht nicht nur glanzvoll aus, sie klingt auch so.

Canton Chrono 509 DC

Hersteller Canton Preis 1240.00 € Wertung 52.0 Punkte Testverfahren 1.0

