Lautsprecher Dali Ikon On Wall

Den Testmustern der Dali Ikon On Wall (800 Euro das Paar) gelang ein unerwartet kraftvoller Auftritt, der dem Klang freistehender Kompaktboxen in Sachen Souveränität kaum nachstand.

Nicht alle Boxenhersteller liefern neben Kompakt- und Säulenformaten reinrassige Wandlautsprecher, die von vornherein den Erfordernissen einer grenzflächennahen Unterbringung angepasst sind.

Im dänischen Traditionshaus Dali wäre das beispielsweise die Ikon On Wall, die sich für reine Stereoanwendungen ebenso eignet wie für Multichannel mit lauter gleichen Boxen oder als Rearspeaker in Kombination mit größeren Frontlautsprechern derselben Baureihe.

© Julian Bauer Hochkant oder quer: Vier Laschen in der Rückwand erlauben jede nur denkbare Ausrichtung. Die Boxenkabel verschwinden in den dafür vorgesehenen Rinnen, die ebenfalls mehrfach vorhanden sind.

Damit beim Mischen klanglich nichts anbrennt, nutzt das Wandmodell die gleiche, breit abstrahlende Kombination aus Bändchen-Superhochtöner plus Gewebekalotte. Für kräftige Klangfarben sorgt ein stämmiger Konustreiber mit klangsensibler steifer Papiermembran. Das gegenüber herkömmlichen, tiefer bauenden Kompaktboxen geringere Innenvolumen impliziert eine Auslegung als geschlossene Box mit wandfreundlich schlankem Bass.

Derart gerüstet, gelang den weiß-grauen Testmustern ein unerwartet kraftvoller Auftritt, der dem Klang freistehender Kompaktboxen in Sachen Souveränität kaum nachstand.

Die räumliche Abbildung der Dali tendierte wandaufstellungstypisch eher in Richtung flächig statt punktuell, doch der bei nicht angepassten Boxen oftmals erhebliche Verlust an Tiefenstaffelung hielt sich in Grenzen.

Auch die von Kennern so gefürchtete Eindickung im Bass und Grundton blieb den Testerohren bei der Dali erspart, wodurch der auffallend frische und quirlige Hochtonbereich seine strahlenden Akzente umso besser in Szene setzen konnte.

So fand die On Wall große Zustimmung, nicht zuletzt wegen ihres günstigen Paarpreises und ihrer beachtlichen Fähigkeit, auch Eruptionen der kernigeren Sorte souverän in sauberen Klang zu verwandeln.

