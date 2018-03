Die Elac FS 208.2 (1700 Euro das Paar) lieferte einen spektakulären Antritt bis in die tiefsten Bässe hinunter und wirkte weit spritziger als etwa die JBL, auch die Focal war längst nicht so engagiert bei der Sache.

© Archiv Lautsprecher Elac FS 208.2

© Julian Bauer Ein zweiter Ferritring sorgt für den nötigen Antrieb.

Der konstruktiv aufwendigste Hochtöner in dieser Runde stammt von Elac und steckt in der FS 208.2. Es handelt sich um die dritte Generation des Jet Emission Tweeters, kurz JET, der dem legendären Air Motion Transformer nachempfunden ist. Der Treiber (siehe Beitrag "streoplay Know-how: Hochtöner") ist mit einer gefalteten und stromdurchflossenen Folienmembran bestückt, die in einer kleinen Kammer starken Neodym-Magneten ausgesetzt ist.

Der extrem starke Antrieb erlaubt eine Bandbreite bis zu Werten um 50 Kilohertz. Die Faltung sorgt für ein günstiges Abstrahlverhalten dank überschaubarer Austrittsfläche, ohne die Vorteile großer Membranen in Sachen Dynamik zu schmälern.

© Julian Bauer Die zweifarbige Front lässt die Box schlanker wirken. Schwarzer Mattlack oder Kirschfurnier ist Serie, Silber hochglanz kostet Aufpreis.

Eingerahmt wird der High-Tech-Tweeter von zwei 18-Zentimeter-Konussen mit Sandwichmembranen, die oberhalb 500 Hertz getrennte Wege gehen. Die Verarbeitung (Mattlack oder Kirschfurnier, Hochglanzlack gegen Aufpreis) hebt sich wohltuend vom Klassenstandard ab.

Die Elac lieferte einen spektakulären Antritt bis in die tiefsten Bässe hinunter und wirkte weit spritziger als etwa die JBL, auch die Focal war längst nicht so engagiert bei der Sache.

An Temperament überflügelte sie sogar die Canton, die andererseits neutraler und homogener aufspielte. Gegen die Heco hatte die Elac einen schweren Stand, denn die wirkte weniger aufbrausend, ohne deshalb weniger Details zu offenbaren. Doch letztlich zählt die Endabrechnung, die im Finale im Beitrag "Der Vergleichs-Hörtest" erfolgt.

Elac FS 208.2

