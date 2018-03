Lautsprecher Heco Aleva 500 Datenblatt

© Archiv Lautsprecher Heco Aleva 500

© Julian Bauer Feinster Klavierlack rundum, glanzpolierte Körbe aus Aludruckguss und erstklassige Papiermembranen erfreuen den Genießer.

Anzeige

Heco liefert die mit traditionellen Papier- und Gewebemembranen bestückte Aleva 500 in drei Ausführungen, entweder Kirsche-Echtholz oder Hochglanzlack silber beziehungsweise schwarz, was in dieser Preis- und Größenklasse aktuell einmalig sein dürfte. Die Bassreflexrohre (zwei an der Zahl) und die Körbe der Chassis sind aus Aluminium-Druckguss gefertigt und teilweise sogar poliert.

Akustisch zählt die Aleva 500 zur Spezies der Zweieinhalb-Wege-Boxen mit divergierend beschalteten Basstreibern, von denen einer auch die Mitten abdeckt. Die Heco muss mit nur drei Chassis auskommen. Nennenswerte Nachteile in Sachen Pegelfestigkeit erwachsen ihr daraus nicht.

Heco Aleva 500

Hersteller Heco Preis 1200.00 € Wertung 52.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Heco Metas 500 Ausgerechnet Heco, vor langer Zeit eimal Rekordmeister im Teutonenklang, baut eine Box mit fast schon alt-englischem Voicing - die dann auch noch…

Testbericht Standlautsprecher Heco Victa II 701 Die Heco Victa II 701 rundete ihre Darbietung mit einer plastischen, fein strukturierten, farbkräftigen Chor-Einlage. Sie gab einem das Gefühl, die… Testbericht Heco Celan GT 902 Die Heco Celan GT 902 ist eine richtig erwachsene Box mit üppigem Gehäuse und sehr gutem Wirkungsgrad. Ausstattung und Verarbeitung (Glanzlack) sind…

Testbericht HECO MC 200 im Test Heco hat einen Lauf: Neben den tollen Celan-Modellen gibt es mit der jetzt kompletten Music-Colors-Linie echte Sahnehäubchen obendrauf. Wir haben den… Standbox Heco The New Statement im Test Das neue Flaggschiff von Heco bewegt sich in einer moderaten Preisklasse. Wir haben die Standbox The New Statement getestet.