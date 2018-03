Lautsprecher-Kabel Audioquest CV 4 Datenblatt

© Archiv Lautsprecher-Kabel Audioquest CV 4

Audioquests QV 4 ist ein gutes Beispiel dafür, dass Kabelhersteller heutzutage gerne ganz eigene Wege gehen. So setzt man in Irvine, Kalifornien auf vier massive Leiter aus Kupfer. Dieses soll aber nicht nur sehr rein sein, sondern durch ein spezielles Herstellungsverfahren eine besonders glatte Oberfläche besitzen.

© Tilman Schreiber 1) Je zwei unterschiedlich dicke Kupferleiter 2) Dielektrikum-Bias-Folie 3) PVC-Außenmantel mit Gewebe geflecht

Dadurch will Audioquest Chef Bill Low Verzerrungen im Hochton verringern. Jeweils zwei unterschiedlich dicke Leiter sind für den (1,0 mm² und 0,52mm²) für die Strom Hin- und Rückführung zuständig, was einen recht kleinen Querschnitt von 1,52 mm² ergibt. Besonders stolz ist Low auf den patentieren Dielektrikum Bias. Dabei sollen vier 12 Volt Batterien in einem schwarzen Huckepack-Kästchen für ein Spannungsfeld sorgen, was dann nach Lows Überzeugung eine Einbrennzeit unnötig macht.

So eröffneten wir die Hörvergleiche mit dem Test, ob man dies beim Audioquest CV 4 wirklich hören kann. Und verblüfft stellen wir im Blindtest fest, dass es durchaus minimal geordneter und genauer klang, wenn das Kästchen angeschlossen war. Doch dieser Effekt war sehr klein und bewirkte keinen vollen Klangverbesserungspunkt, sodass esmit sieben Punkten auf Höhe des stereoplay Highlights Siltech MXT London (Test 1/06) lag. Dessen etwas strahlendere und offenere Tendenz parierte das CV 4 mit größerem Raum und schärferer Abbildung.

Audioquest CV 4

Hersteller Audioquest Preis 570.00 € Wertung 7.0 Punkte Testverfahren 1.0

