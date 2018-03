Lautsprecher-Kabel Fadel Art Aphrodite SC Duo Datenblatt

Jean Fadel war immer schon ein Mann, der ungewöhnliche Wege beschreitet. Seine Materialien und Ideen verblüffen deshalb auch bei der neuen Aphrodite-Line.

Als Isolation der einzelnen massiven Innenleiter nimmt der Diplom-Mathematiker weiße ägyptische Baumwolle. Von ihr verspricht er sich nicht nur hervorragende isolierende Eigenschaften, sondern auch die Reflektion von UV-Strahlung, die nach seiner Meinung den Klang beeinträchtigt. Nachvollziehbarer ist die Wahl des Leitermaterials. Zwei der fünf Innenleiter bestehen aus purem Silber, die drei anderen aus hochreinem Kupfer.

Beim Lautsprecherkabel Aphrodite SC Duo verwendet er zwei unabhängige Strippen. Diese Verdoppelung des Querschnitts und eine andere Beschaltung sind seine Antwort auf die besonderen elektrischen Erfordernisse an dieser Stelle. Die Fadel-typischen Kästchen beim Duo SC, die immer senderseitig angeschlossen werden sollen, tragen keine Filterbauteile, sondern nur Ferritkerne, um hochfrequente Störungen zu eliminieren.

Das Aphrodite-Boxenkabel schlug klanglich eine Kerbe, was ob der Materialien nicht verwunderte. So zogen die Tester das stereoplay Highlight MIT Avt MA LS (12/06) heran, um die Homogenität des Aphrodite Duo SC zu prüfen. Aber auch hier gab das Fadel nicht klein bei. Es ermöglichte zwar nicht ganz den festen und tiefen Bass des MIT, doch malte es mit opulenteren Klangfarben, ohne dabei die Detailwiedergabe zu verschleiern oder gar in reinen Schönklang zu verfallen. Ganz im Gegenteil zeigte es sich erstaunlich lebendig und direkt.

Hersteller Fadel Art Preis 2040.00 € Wertung 16.0 Punkte Testverfahren 1.0

