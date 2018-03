Lautsprecher-Kabel Fadel Art Greylitz Mk II Datenblatt

Das sich Jean Fadel bei seinem Greylitz Mk II einiges Besonderes ausgedacht hat verwundert Kenner des exzentrischen Mathematiklehrers aus Paris nicht. So gibt es beim Greylitz MK II vier kreuzverschaltete mit Polypropylen isolierte Innenleiter. Diese sind aber nicht wie üblich mit gleichen Litzendrähten realisiert, sondern haben einen dickeren Massivleiter und 72 sehr dünne und mit Lack einzeln isolierte Drähtchen. Das die vier Innenleiter dann mit Polypropylen umgeben sind, ist nun nicht weiter ungewöhnlich. Stabilisiert werden die verdrillten Stränge dann von einem Geflecht, ebenfalls aus Polypropylen, und einem recht transparenten PVC-Mantel.

Im Hörtest triumphierte das Fadel Art Greylitz Mk II: So homogen, so klangfarbenstark und druckvoll konnte sich kein anderer Proband in Szene setzen. Darüber hinaus gefiel es mit intensiver Musikalität, die völlig unverkrampft und deshalb absolut selbstverständlich war. Mit dieser Strippe wird wohl jeder glücklich, der seine Anlage klanglich nicht ändern, sondern "nur" steigern will.

Fadel Art Greylitz Mk II

Hersteller Fadel Art Preis 600.00 € Wertung 11.0 Punkte Testverfahren 1.0

