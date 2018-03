Das Lautsprecherkabel In Akustik LS 1302 (660 Euro 2x3 Meter) veränderte sich gegenüber dem Vorgänger LS 1202 nur wenig.

Lautsprecher-Kabel In Akustik LS 1302 Datenblatt

Gegenüber dem Vorgänger LS 1202 veränderte sich das LS 1302 nur wenig. Es besitzt auch 24 Massivleiter mit einem Querschnitt von 0,5 Quadratmillimetern. Magnetisch optimiert, sind vier Mal drei Plus- und Minus-Leiter um einen hohlen PE-Kern verseilt und mit der Kombination aus geschäumtem und festem PE isoliert. Der PVC-Mantel machte einem PE-Netz Platz, was zu geringerer Kapazität führte.

Das LS 1302 zeigte sich seinem Vorgänger überlegen. Es steigerte die Durchhörbarkeit und ließ das Klangbild bei Tutti-Einsätzen stabiler und entspannter erscheinen. Die Ortung einzelner Instrumente geriet klarer, die Raumdarstellung gewann an Tiefe, der Bass an Konturenschärfe. Zudem wirkte der Tiefton zeitlich besser integriert, während er beim LS 1202 etwas hinterherhinkte. So waren auch für diese formidable Leistung ein weiterer Klangpunkt und das stereoplay Highlight die Folge.

in-akustik black&white LS 1302

Hersteller in-akustik Preis 660.00 € Wertung 10.0 Punkte Testverfahren 1.0

