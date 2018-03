Lautsprecher-Kabel Silent Wire LS 16 Datenblatt

© Archiv Lautsprecher-Kabel Silent Wire LS 16

Silent Wire setzt auf Kontinuität und übernimmt beim LS 16 den Aufbau mit kreuzverschalteten Leitern, die sich um ein Polyethylen-Rohr winden, vom LS 12 (10/09). Dennoch hat man an entscheidenden Stellen Veränderungen vorgenommen. So ist die Zahl der Drähte - wie der Name vermuten lässt - auf 16 angewachsen, was dem LS 16 einen Querschnitt von 4 mm2 beschert.

Anzeige

© Archiv Silent Wire mit niedrigem Widerstand (9,1 mOhm/m) bei geringer Induktivität (150 nH/m) und nicht zu hoher Kapazität (386 pF/m).

Zudem sollen bei ihm die Kupferleiter nochmals reiner sein. Darüber hinaus werden sie bei der Herstellung extra poliert, um eine besonders glatte Oberfläche zu schaffen, was nach Ansicht von Silent Wire zu einem besseren Hochton führen soll. Das die Leiter umgebende Gewebe ist zwar weiterhin ein Viskose-Geflecht, doch die Hülle des LS 16 besteht aus Polyurethan (PU) und nicht aus PVC wie beim kleineren Bruder.

Das diese Bemühungen sich gelohnt haben, zeigte die Hörvergleiche, in denen das LS 16 das preisgünstigere LS 12 mit stabilerer Abbildung, deutlicher durchgezeichnetem Bass und feingliedrigeren Höhen klar distanzierte. So spielte es auf dem gleichen Niveau wie das Siltech MXT Paris (450 Euro, 10/09), das aber eine andere Klangwirkungs-Tendenz aufwies. Denn das MXT Paris zeigte sich detailreicher und offener als das LS 16, das dafür mit wärmeren Klangfarben malte.

Bei der Raumdarstellung kümmerte sich dann das LS 16 eher um die Breite, während das MXT Paris in die Tiefe staffelte und eine fokussiertere Ortung bot. So ergab sich ein Patt. Das LS 16 ist für Ketten, die eher vordergründig und direkt klingen, sehr empfehlenswert.

Silent Wire LS 16

Hersteller Silent Wire Preis 1000.00 € Wertung 10.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Lautsprecher-Kabel Silent Wire LS 12 Im Hörtest gefiel das Silent Wire LS 12 (600 Euro) wegen der stimmigen Klangfarben. Außerdem ermöglichte das LS 12 eine genaue Ortung der Instrumente.

Testbericht Lautsprecherkabel Silent Wire LS 7 Das Silent WIre LS 7 (300 Euro/Stereo 3x2 Meter) gefiel mit einer sehr betonten Artikulation, was der Sprachverständlichkeit und Raumdarstellung zum… Testbericht Lautsprecherkabel Wireworld Orbit 16/4 Das Wireworld Orbit 16/4 (200 Euro/Stereo 2x3 Meter) klingt ausgesprochen ausgewogen und tonal natürlich

Testbericht Lautsprecherkabel Straight WIre Soundstage Das Straight Wire Soundstage konnte besonders durch scharfe Fokussierung einzelner Instrumente und guter Detailwiedergabe Pluspunkte für sich… Testbericht Kimber Kable KS 6063, KS 6065 und KS 6068 im Test Auf der Suche nach noch mehr Ruhe im Klangbild entwickelte Ray Kimber ultimative Boxenkabel: Die 6000er-Serie definiert die Maßstäbe neu. Wir haben…