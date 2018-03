So verbreitete das Siltech Classic Anniversary 220 L (1120 Euro) eine etwas intimere Stimmung als das stürmischere HMS Concertato, das auch den Bass schwärzer färbte.

Lautsprecher-Kabel Siltech Classic Anniversary 220 L Datenblatt

© Archiv Lautsprecher-Kabel Siltech Classic Anniversary 220 L

Um den Aufbau der Topline von Siltech zu erfahren, sollte man sich etwas Zeit nehmen, denn Chef Edwin van der Kley hat viel zu erzählen. Das liegt daran, dass er ein Kabel als höchst komplexes Gebilde betrachtet, bei dem viele Faktoren eine Rolle spielen. Zum Beispiel die Leiterqualität. Er nimmt dafür Silber, das aber auch Gold enthält. Es soll die kleinen Risse auffüllen, die selbst in dem langkristallinen Silber übrigbleiben.

© Archiv Ein ungewöhnlich hoher Widerstand (211 mΩ/m), kleine Kapazität (123 pF/m) und kaum dielektrische Verluste prägen das Siltech.

Den Querschnitt sieht der rührige Holländer nicht so kritisch, weshalb er für den reinen Signaltransport nur zwei 0,5 mm dünne Drähtchen nimmt. Diese sind hochwertig mit PEEK (Polyetherketone) isoliert und sehr stark verdrillt. Umgeben sind sie von einem Abschirmgeflecht aus versilberten Drähten, das nicht abgeschlossen ist und nur als Faradayscher Käfig Hochfrequenzstörungen abblocken soll. Dies umwindet zusätzlich ein hochwertiger Draht aus dem gleichen Material wie die Signalleiter. Der Mantel ist aus Polyurethan (PU) und dient wie das Kunststoffnetz zur mechanischen Stabilität.

So waren wir gespannt, wie sich das Siltech Classic Anniversary 220 L ob seiner Eigenheiten klanglich schlug. Und waren recht überrascht, dass es die positiven Eigenschaften des MXT Paris (10/09) besaß, darüber hinaus aber noch feinere Betonungen in den Stimmen offenlegte, Becken etwas glänzender, aber auch charakteristischer und ohne ungebührliches Zischen darstellte. So verbreitete es eine etwas intimere Stimmung als das stürmischere HMS Concertato, das auch den Bass schwärzer färbte, und erreichte insgesamt ebenfalls satte 13 Klangsteigerungspunkte.

Siltech Classic Anniversary 220 L

Hersteller Siltech Preis 1120.00 € Wertung 13.0 Punkte Testverfahren 1.0

