Lautsprecher-Kabel WireWorld Oasis 6 Datenblatt

Beim Wire Wold Oasis 6 setzt David Salz auf einen eigenen Aufbau. Hier gibt es vier Leiterstränge bei denen jeweils 18 Drähte mit einem besonders reinen Polypropylen isoliert sind. Als Querschnitt ergeben sich dann rund zwei mal 4,5 Quadratmillimeter.

© Archiv 1) vier Leiter mit jeweils 18 Kupferdrähten; 2) Isolation aus Polyethylen; 3) PVC-Außenmantel und -Füllung

Das Kupfer ist natürlich sehr rein, aber darüber hinaus hat der findige Amerikaner, der früher für die Entwicklung bei Straight Wire zuständig war, ein Verfahren entwickelt das im Material keine Körnchenbildung entsteht. Diese flachen Leiter (siehe Bild) werden dann noch von einer dämpfenden PVC Schicht und einem PVC Mantel umgeben.

Ähnlich detailreich wie das Kimber Kable 8 TC White/Clear ging das WireWorld Oasis 6 zu Werke, besaß aber etwas natürlichere Klangfarben und ließ Musiker zusammenhängender musizierend vernehmen. So lag es auf dem gleichen Niveau wie das in-akustik Reference LS 1302 (10/07), das sich zwar etwas direkter zeigte, aber dafür Becken nicht ganz so fein ausklingen ließ wie das Oasis 6 - was unterm Strich zehn Punkte bedeutete.

Hersteller Wireworld Preis 510.00 € Wertung 10.0 Punkte Testverfahren 1.0

