Lautsprecher KEF iQ 9

© Archiv Das Gehäuse ist sorgsam gerundet und dadurch steifer als üblich. Der hoch angeordnete Koax ist flächenbündig eingelassen.

Die iQ 9 von KEF bewies einen ausgeprägt offenherzigen Charakter. Ihr Zweiwege-Punktstrahler weist allen Frequenzen oberhalb 250 Hertz dasselbe akustische Zentrum zu. Die dynamischen Kontraste waren nicht ganz so ausgeprägt, dafür gelang ihr eine traumhaft genaue räumliche Darstellung, die sehr selbstverständlich erschien.

Für die Klangprobe zogen die Tester das Album "Drawn To All Things" vom britischen Jazz-Sänger und Pianisten Ian Shaw heran. Shaws feinherbes Kunstwerk wirkte bei ihr etwas gesetzt und nicht so recht pulsierend. Allerdings punktete sie mit einer üppiggen Grundtonfülle. Die muntere KEF bot also eine durchaus faszinierende Vorstellung und mimte den temperamentvollen Latin-Lover.

