Lautsprecher KS Digital C 5

© Julian Bauer Neben dem XLR-Eingang (links) sitzen unter Schutzkappen drei kleine Potentiometer, die eine Anpassung an die räumlichen Gegebenheiten gestatten. Aus Platzgründen (Rohrdurchmesser) sind zwei Reflextunnel verbaut, deren Wirkung sich addiert.

Ein Leckerbissen für Anwender mit knappen Platzverhältnissen ist die C 5 des Saarbrücker Studioausrüsters KS Digital. In einem Würfel mit einer Kantenlänge von gerade mal 20 Zentimeter (nur die Tiefe ist etwas größer) steckt ein Koaxialsystem deutscher Provenienz, bestehend aus einem Tiefmitteltöner mit stabiler Kohlefasermembran und einer zentralen Gewebekalotte mit einem kompakten Magnetsystem aus Neodym.

Bauartbedingt gibt es bei der C 5 keine Laufzeitdifferenzen zwischen den Chassis, was sich insbesondere im Übernahmebereich bemerkbar macht. Die Schalldruckkurven sind bei allen Messpositionen nahezu deckungsgleich, selbst Winkel von 30 Grad führen kaum zu Veränderungen. Horizontal oder vertikal zur Hauptachse spielt bei der C 5 dank der konzentrischen Bauweise keine Rolle.

© Julian Bauer Die koaxiale Bauweise spart Platz und erlaubt eine vollwertige Box mit nur 20 Zentimeter Kantenlänge. Dank elektronischer Filter reicht der Bass bis etwa 65 Hertz. Die Schalldruckreserven sind beachtlich.

Befeuert wird der Punktstrahler von zwei konservativen MOSFET-Endstufen mit 100 und 170 Watt Leistung, die ihre Verlustleistung über einen Kühlkörper auf der Rückseite wie auch über den metallenen Boxenkorpus abführen. Mit satten 100 Dezibel in 1 Meter Entfernung gelang der C 5 die höchste Maximallautstärke im Feld.

Hoch souverän und frei von Überbetonungen aller Art erwies sich die kleine C 5 als Studiomonitor par excellence. Sie wirkte anfangs unspektakulär, doch je länger man sie hörte, desto eher wuchs sie den Testern mit ihrer Klangechtheit und Raumgenauigkeit ans Herz. Im Bass fehlte größenbedingt die unterste Oktave, doch sonst ist die KS ein exzellenter Spielpartner für alle Freunde ultrakompakter und im positiven Sinne analytischer Schallwandler.

+ Klingt sehr fein, raumgenau und natürlich

- Größenbedingt wenig echter Tiefbass

KS Digital Coax C 5 Tiny

Hersteller KS Digital Preis 1190.00 € Wertung 50.0 Punkte Testverfahren 1.0

