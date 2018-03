Lautsprecher Monitor Audio Silver RX 6 Datenblatt

Monitor Audio hat wie viele traditionsreiche Lautsprecherhersteller seinen Sitz in Großbritannien. Wo auch immer die neue Silver RX 6 im Detail hergestellt wird, man könnte ihr mühelos ein "Made in Germany" an die Brust heften, denn was Augen und Hände entdecken, wirkt so klassenunüblich gediegen, dass über Jahrzehnte gewachsene Klassenmaßstäbe ins Wanken geraten.

Die wahlweise in Glanzlack oder Echtholz gehüllten, vielfach verstrebten Gehäuse sind penibel gerundet und wirken wie für die Ewigkeit gebaut. Eine Sockelplatte mit vorbildlich justierbaren Spikes macht eine wackelfreie Aufstellung fast zum Kinderspiel.Dass die Konstrukteure mit Hingabe bei der Sache waren, zeigen Aspekte wie gerundete Bassreflexrohre und die Tatsache, dass die Chassis über lange Schrauben mit der Gehäuserückwand verbunden sind, was sie zusätzlich stabilisiert.

Die Chassis sind im Detail sehr aufwendig

© Archiv Die Konuschassis sind mit der Gehäuserückwand mechanisch verbunden.

Die RX 6 nutzt zwei gleichgroße Konuschassis mit unterschiedlichen Antrieben und keramikbeschichteten Membranen. Die goldgelb schimmernde Metallmembran des Hochtöners basiert auf neuesten Simulationen und soll besonders natürlich klingen.Tatsächlich erinnerte die Hochtonabteilung über weite Strecken an sündhaft teure Keramik- und Berylliumkalotten. Mitten und Bässe gestalteten sich ebenso edel, feinfühlig und kultiviert.

So konnte die Monitor Audio die weitverzweigten Strukturen der Yello-Klangtüftler am genauesten durchleuchten und mit der größten Reinheit zu Tage fördern. Dass Jamo und Nubert in einem schmalen Grenzbereich gnadenloser zur Sache gingen, konnte die RX 6 nicht mehr stoppen. Die hochsolide Engländerin ist der audiophile Sieger dieses Vergleichs.

Der zugehörige Center: Monitor Audio Silver RX Center

© Archiv

Wer sein Boxenset bisweilen mit kernigen, kinotauglichen Pegeln ansteuert, kennt das Phänomen: Wenn es richtig zur Sache geht, stößt meist der Center zuerst an seine Grenzen, blubbert und hustet. Der Grund: In Filmen passiert visuell wie akustisch mehr in der Mitte als an den Rändern. Deshalb muss der Center vielfach sogar höhere Energieanteile verarbeiten als der linke oder rechte Kanal.

© Archiv

Konsequenterweise müssten Center belastbarer und pegelfester sein als die übrigen Frontlautsprecher, was sich mit dem Wunsch nach knappen Formen (und damit auch Chassis) jedoch kaum vereinbaren lässt. Der Center von Monitor Audio ist einer der wenigen, der gegen den Strom schwimmt. Er übertrifft die Standbox beim Maximalpegel um satte 7 Dezibel. Mit nahezu bis ins Detail denselben Chassis und angepasster Geometrie (Breite Standbox = Höhe Center) gelingt ihm ein sehr homogener Klang. Hier geht der Daumen klar nach oben.

