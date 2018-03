Lautsprecher Nubert nuBox 481 Datenblatt

© Archiv Lautsprecher Nubert nuBox 481

Bei der Bassreflextechnik der 407 greifen ein oder zwei offene Rohre einen Teil der Schallenergie im Gehäuse auf, drehen sie in der Phase und machen sie so hörbar. Das erhöht den Wirkungsgrad und entlastet Chassis wie auch Verstärker. Die Rohre weisen nach vorne. Nubert versucht die Rohre so unterzubringen, dass Resonanzen aus dem Gehäuse möglichst wenig nach außen dringen.

Anzeige

© Heinz D. Kupsch Der Schalter im Anschlussfeld wirkt auf den Höchtöner. Der Effekt (zwei Stufen) ist deutlich hörbar.

Auf einen reinrassigen, sowohl zu höheren als auch tieferen Frequenzen begrenzten Mitteltöner wurde verzichtet. Dahinter stecken einfach Kosten/Nutzen-Abwägungen: Dreiwegekonzepte können nur mit hochwertigen Chassis und aufwendigen Frequenzweichen überzeugend gelingen; beides zusammen sprengt in der Regel das Budget.

Die nuBox 481 setzt auf einen einzelnen, großen 22-Zentimeter-Konus mit klangneutraler Kunststoffmembran. Es handelt sich um das gleiche Chassis wie in der kompakten nuBox 381, besser bekannt als "Volksbox" (stereoplay 2/2007). Ein hochbelastbares Schwingsystem beflügelt den Treiber zu rekordverdächtigen Maximallautstärken nahe 110 Dezibel. Eine üppig bestückte Frequenzweiche zähmt den schwarzen Riesen und den benachbarten Hochtöner mit seiner hauchdünnen Gewebemembran. Der beträchtliche Schaltungsaufwand verhilft der gedrungenen Box zu einem passablen Rundstrahlverhalten, obwohl die stark unterschiedlichen Membrandurchmesser dafür keine ideale Ausgangsbasis bieten.

Nubert verbaut ein mit Spulen, Kondensatoren und Widerständen verschwenderisch bestücktes Netzwerk, um die 481 auf Linearität zu trimmen.Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Letztlich helfen TechnikDiskussionen und Messungen nur bedingt weiter. Zum Hörtest stand feinste Referenz-Elektronik bereit, ebenso Boxen aus früheren Tests zum Vergleich. Gehört wurde mit einem breiten Querschnitt aus Pop, Jazz und Klassik.

© Heinz D. Kupsch Der große, robuste Konustreiber bedingt eine breite Schallwand. Dafür ist die Höhe moderat.

Stellvertretend hervorgehoben sei das Album "Reprieve" der in New York lebenden Sängerin Ani DiFranco (siehe Pop-CD des Monats in stereoplay 10/2006). Das wunderschöne Album bietet trotz sparsamer Instrumentierung (vorwiegend Gitarre und akustischer Bass) einen enormen Dynamikumfang; die bisweilen energisch auftrumpfende Stimme von Ani DiFranco entlarvt mittelprächtige Boxen im Nu.

Die nuBox 481 konnte das variantenreich aufspielende Ensemble in live-verdächtigen Lautstärken übertragen: Partytauglichkeit ist offensichtlich auch bei kleinen Standboxen kaum noch ein Thema.

Die Nubert tönte angenehm warm und geschmeidig. Sie verlieh dem ständigen Wechsel zwischen laut und leise Nachdruck und trat alles in allem sehr engagiert auf. Die 481 spielte praktisch genauso rund und stimmig wie ihre kleinere Schwester nuBox 381, brachte aber weit mehr Autorität zuwege - kein Wunder bei gut dem doppelten Gehäusevolumen und gemessenen 20 Hertz mehr Tiefgang.

Allerdings wurden auch die Grenzen der 481 hörbar. Zwar blieb die Nubert bis in den Grenzbereich ohne Härten und Nebengeräusche, verlieh aber der Bassbegleitung wenig Kontur.

Nubert NuBox 481

Hersteller Nubert Preis 498.00 € Wertung 39.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Lautsprecher nuVero 14 Lange wartete die Nubert-Fangemeinde auf umwälzende Neuheiten, doch nun kommt ein Paukenschlag: Die nuVero 14, für 3880 Euro, ist eine der…

Testbericht Lautsprecher Nubert nuVero 11 Ob Oper oder Hard-Rock, das Klangbild der Nubert nuVero 11 (2690 Euro das Paar) schien jedesmal der Situation angepasst, war mal von samtpfötiger… Testbericht Nubert Nuvero 11 Mit Einführung der nuVero-Serie spielt nun auch der Direktvertriebler Nubert im High-End-Konzert mit. Nach dem Erfolg der Einsteigerbox NuBox 511…

Testbericht Lautsprecher Nubert nuBox 681 + Center Die Basschassis und Mitteltöner der Nubert nuBox 681 (980 Euro das Paar) sind durch geschickte Parameterwahl nahezu unkaputtbar. Testbericht Nubert nuLine 264 im Test Die NuLine 264 von Nubert ist sehr schmal aufgebaut. Ob die Standbox dennoch einen überzeugenden Klang liefert, zeigt der Test.