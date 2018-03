Lautsprecher PSB Image T 5 + Center Datenblatt

Die sechste Kandidatin stammt von PSB, einem kanadischen Anbieter mit rund 40-jähriger Erfahrung. Entsprechend attraktiv und zeitlos wirkt die Image T 5, die zu den zierlicheren Vertretern ihre Klasse zählt, schließlich wollen viele schon aus optischen Gründen keine Kaliber wie Jamo und Nubert vor der Nase haben.

Was der PSB an Größe fehlt, versucht sie durch saubere Verarbeitung und ambitionierte Chassis wettzumachen. Die sauber lackierte Schallwand ist an den Rändern auffällig gerundet, nimmt dem Design die Strenge. Der Korpus ist wahlweise in schwarze Esche oder Kirschfurnier gehüllt.

© Archiv Zwei Ferritringe befeuern die Tiefmitteltöner, die dadurch eine ungewöhnliche Bautiefe erreichen.

Die Konuschassis teilen sich in klassischer Zweieinhalbwege-Manier Bässe und Mitten und nutzen hochdämpfende Membranen aus Polypropylen mit versteifenden Beigaben aus Keramik. In den Höhen greift die T 5 zu einer Titankalotte, die sich mit Ferrofluid im Luftspalt vor Überhitzung schützt.

Die Kanadierin klingt zart und betont kultiviert

Charakterlich tendierte die Kanadierin zu einer eher sanften, auf Gediegenheit und Rasse bedachten Spielweise. Den ungestümen Attacken der Jamo hielt sie ihre beachtliche Neutralität entgegen, klang bei aller Rundheit aber nicht ganz so glockenrein und lebhaft wie die Monitor Audio. Dennoch: Für Freunde der gelassenen und kultivierten Gangart ist die PSB allemal eine Sünde wert.

Der zugehörige Center: PSB Image C 5

Boxen mit Koax-Chassis, etwa von Tannoy, Cabasse oder KEF, tun sich bei der Center-Harmonie leichter, weil es bei dieser Bauform zwischen horizontalem und vertikalem Abstrahlverhalten keinen Unterschied gibt. Doch auch hier besteht das Problem, dass Center durch Möbel und nahe Bildschirme vielfach andere akustische Bedingungen vorfinden als die Hauptlautsprecher. Selbst drei völlig baugleiche Frontlautsprecher können dann kein ganz homogenes Frontstaging erzeugen.

Gute Karten haben all die, die drei baugleiche Boxen identisch hoch und gewinkelt stellen können. Machbar ist dies auch mit Standboxen, etwa bei einer hoch montierten Leinwand als Bildfläche. Der Center von PSB ist einer der Lichtblicke im Feld. Er nutzt die gleichen Chassis wie die Standbox und kommt so zu ähnlichen Klangfarben und Dynamikwerten. Der leisere Tiefbass aufgrund des viel kleineren Gehäuses stört in der Praxis kaum.

PSB Image T5

