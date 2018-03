Lautsprecher Quadral Phonologue Certo Datenblatt

© Archiv Lautsprecher Quadral Phonologue Certo

© Julian Bauer Echtholzfurniere steigern die Wertigkeit. Die senkrecht gespannte, bändchenförmige Membran ist von starken Magneten umzingelt.

Die Certo entstammt der noblen Phonologue-Serie von Quadral und kann mehrere Besonderheiten in die Waagschale werfen. Darunter Echtholzoberflächen in Bubinga oder Kirsche, sowie ein vom Topmodell Titan Mk VII (stereoplay 6/2006) abgeleitetes Bändchen kanadischer Herkunft anstelle des klassenüblichen Kalottenhochtöners.

Dem Ruf dieser Systeme als besonders delikat klingende Schallwandler machte die vergleichsweise kleine Certo alle Ehre. Dies zeigte sich am Beispiel des Albums "Drawn To All Things vom britischen Jazz-Sänger und Pianisten Ian Shaw. Lässig und fein ziselierend widmete sie sich der Percussion, ohne das kraftvolle Piano oder die eindringlich-emotionale Stimme Shaws zu vernachlässigen.

Fazit

Die Quadral überzeugt mit ihrem feinen, beinahe zuckersüßem Charakter; nur wenn die Jazzer so richtig in die Vollen griffen, geriet die schmal geschnittene Certo etwas in Bedrängnis.

Quadral Phonologue Certo

Hersteller Quadral Preis 1800.00 € Wertung 49.0 Punkte Testverfahren 1.0

