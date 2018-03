Lautsprecher Sonics Amerigo Datenblatt

Von außen erscheint die Amerigo von Sonics wie eine ganz gewöhnliche Standbox. Drei Chassis sind zu sehen, die alle steife Metallmembranen tragen und in der Größe so sortiert sind, wie es in der Branche fast alle machen. Der 22er-Bass unten, darüber der 15er-Mitteltöner und obendrauf der Ringradiator mit großzügiger Gewebesicke und festem Schutzgitter.

Bis auf die Neigung des oberen Drittels lässt auch das Gehäuse kaum Besonderheiten erkennen. Eine Standbox wie viele, so könnten Oberflächliche urteilen und sich flugs anderen Herstellern zuwenden, deren Vergleichsmodelle oft kaum die Hälfte kosten und möglicherweise spektakulärere Eckdaten liefern.

Doch hinter der Sonics steckt einer der gewieftesten Köpfe der Branche. Joachim Gerhard, gelernter Möbeldesigner und Nachrichtentechniker, kann jedes Detail fundiert begründen. Seine westfälische Boxenschmiede zählt zu den wenigen stückzahlkleinen Boxenherstellern, die einen Klippel-Analyzer zur Treiberoptimierung nutzen.

© Archiv Außerhalb der Mitte sitzende Hochtöner sorgen für glattere Frequenzkurven und reduzieren Kanteneffekte.

Einen regelrechten Hexensabbat veranstaltet Gerhard um das klangwichtigste Bauteil, die Frequenzweiche. Hochspezialisierte Software-Tools sind es, die unter des Meisters Aufsicht aus Abermillionen Bauteilekombinationen diejenigen herausfischen, mit denen die Treiber in der jeweiligen Zusammenstellung das beste Resultat liefern.

Die Amerigo erzielt so ein extrem gleichmäßiges Rundstrahlverhalten, ohne den Verstärker mit wilden Schwankungen der Impedanz oder der elektrischen Phase zu belästigen.

Lohn der Mühe ist ein faszinierend genauer, im positivsten Sinne analytischer Klangcharakter, der die Amerigo in gewisser Weise völlig hinter die Musik zurücktreten lässt. Zusammen mit der Sonus Faber, der ProAc und der Cabasse zählte die Sonics zu den stimmigsten Wandlern des Feldes, wirkte aber stets auch ein wenig wie festgezurrt. Ob die hochakkurate, emotional jedoch etwas kühle Vorstellung für einen der vorderen Plätze reichen würde, sollte sich erst im Finale zeigen.

+ Ungemein ehrlicher und trockener Klangcharakter, hoch neutral

- Könnte etwas mehr Spielfreude und Engagement vertragen

Sonics Amerigo

Hersteller Sonics Preis 5200.00 € Wertung 57.0 Punkte Testverfahren 1.0

