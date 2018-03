So rassig wie das Design war auch der Klangcharakter der kleinen Dänin SA 705 von System Audio (770 Euro das Paar). Angenehm sanft und doch erstaunlich kraftvoll ging sie zu Werke.

Lautsprecher System Audio SA 705 Datenblatt

© Archiv Lautsprecher System Audio SA 705

System Audio ist in Dänemark beheimatet, eine Nation mit langer Tradition im Boxenbau und einem bekanntermaßen feinen Gespür für Wertigkeit und Design.

© Julian Bauer Die Gewindebuchsen in der Mitte der Rückwand (oben rechts) sind zur Aufnahme der auf Wunsch verfügbaren Wandhalterungen und Bodenstative vorgesehen.

Die nur 15 Zentimeter breite, dank ausgesuchter Echtholzfurniere (hier Esche schwarz) auffallend gediegen wirkende Kompaktbox verzichtet auf jeden überflüssigen Zentimeter. Die mattgrau gehaltene Schallwand ist mit der Gewebekalotte (inklusive Schallführung) und einem Phaseplug-bewehrten (besseres Rundstrahlverhalten) 12er-Bass komplett ausgefüllt.

Die Bassreflexöffnung mündet daher an der Rückseite, wo zur einwandfreien Funktion wenige Zentimeter Wandabstand genügen. Ansonsten lässt sich die Öffnung mit Schaumstoff oder ähnlichem verschließen, was allgemein den Bass etwas leiser macht. Ihre Eignung für eine wandnahe Aufstellung bezieht die 705 im Wesentlichen aus ihrer geringen Größe und Membranfläche; ein Tipp, den stereoplay-Leser ruhig auch auf andere Marken und Modelle übertragen dürfen.

So rassig wie das Design war auch der Klangcharakter der kleinen Dänin. Angenehm sanft und doch erstaunlich kraftvoll ging sie zu Werke, ohne dabei einzelne Bereiche zu vernachlässigen. So war es am Ende ihre enorme Gelassenheit, die ihr preis- und größenbezogen große Sympathien einbrachte.

System Audio SA 705

Hersteller System Audio Preis 770.00 € Wertung 43.0 Punkte Testverfahren 1.0

