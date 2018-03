Leichtfüßig und ultradirekt leuchtete die Tannoy DC 8 T (4500 Euro das Paar) noch in die hintersten Winkel, fast so, als hätten die Tester Kopfhörer in Benutzung.

© Archiv Lautsprecher Tannoy DC 8 T

© Archiv Die Oberflächen, hier Kirschfurnier, sind aufpreisfrei mit Klarlack überzogen.

Der britische Hersteller Tannoy verfügt über langjährige Erfahrungen im Bau koaxialer Chassisanordnungen und treibt seine im hauseigenen Jargon als Dual Concentric bezeichneten Chassis von Generation zu Generation zu neuen Höchstleistungen. Eines der jüngsten Tannoy-Produkte ist die DC 8 T, die kleinere Schwester der in Heft 6/2009 getesteten DC 10 T.

Ähnlich der Cabasse setzt sie auf einen Koax, doch die verwendeten Treiber sind bis auf wenige Gemeinsamkeiten (die Bauform an sich und die Ausgestaltung als Zweiwegesystem) grundverschieden.

Der Tannoy-Treiber ist erheblich größer und teilt sich den Bassbereich mit einem konventionellen Tieftöner gleicher Größe. Während Cabasse seiner Konstruktion eine weitgehend flache Front anerzogen hat und so ausgeprägte Schallführungen vermeidet, bekämpft Tannoy diese Eigenheit koaxialer Treiber durch eine verdeckt liegende Schallführung vor dem Hochtöner.

© Archiv Massive Brücken unterstützen die Verkabelung. Die grün umrandete Buchse dient einer optionalen Erdung.

Die Gehäuse sind aus Mehrschichtholz gefertigt und trotz vergleichsweise geringem Gewicht (21 Kilogramm pro Box) von überragender Steifigkeit. Alle Farbvarianten (Lackschwarz und zwei Furniersorten) sind hochglänzend ausgeführt. An den Messergebnissen der Tannoy gibt es nichts auszusetzen. Sie ist wie die Cabasse vergleichsweise wattgenügsam und damit prädestiniert für zarte Verstärker bis hin zu Röhren.

Eine Eigenheit des Dual Concentric ist seine knapper bemessene Hörzone, innerhalb der er geradezu magische Kräfte entfaltet. Leichtfüßig und ultradirekt leuchtete die DC 8 T noch in die hintersten Winkel, fast so, als hätten die Tester Kopfhörer in Benutzung. Die Tannoy ließ Zeit und Raum vergessen, kleinere Eigenheiten tonaler Art waren nach kurzer Eingewöhnung kein Thema.

Nicht ganz so euphorisch waren die Urteile in Bezug auf den Bassbereich, der streckenweise etwas moppelig daherkam, sich mit Schaumstoff in den Reflexrohren jedoch wirksam straffen ließ. So hatte die Tannoy mit ihrem überragenden Gespür für Timing dann doch beste Chancen auf einen der vorderen Plätze.

+ Hochkonzentrierte, lebendige Spielweise mit überragender Detailfreude

- Knapp bemessene Hörzone, Bass tönt partiell sehr dominant

Tannoy DC 8 T

Hersteller Tannoy Preis 4500.00 € Wertung 56.0 Punkte Testverfahren 1.0

