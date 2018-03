Lautsprecherkabel Atlas Cables Equator Bi-Wire Mono Datenblatt

Das Equator Bi-Wire Mono besitzt für seine zwei Stränge einen Mix aus Massivleitern die einen 1,2 mm² Querschnitt aufweisen und Litzen mit 2 mm² Querschnitt aus Kupfer, deren Einzeldrähte gleichmäßig verteilt sind.

Die Isolierung besteht aus hochwertigem Polyethylen (PE), und eine PVC-Hülle schützt das Ganze noch zusätzlich. Die Kabel sind verwunden in Baumwolle gebettet und liegen in einem PVC-Schlauch.

Für den Hörtest zogen die Tester nicht nur Referenzgeräte, sondern auch günstigere Bausteine heran, um festzustellen, ob sich die klanglichen Eigenschaften auch in bezahlbaren Konfigurationen einstellen.

Die überragende Leistung des Basic Bi- Wire konnte das Equator Bi-Wire Mono nicht übertreffen. Zwar baute es ein etwas stabileres Klanggerüst und holte aus leisen Passagen minimal mehr heraus, doch die Klarheit des Basic Bi-Wire sowie das exakte Herausschälen der Instrumente aus dem Geschehen erreichte es nicht.

So ergab sich hier ein Patt, was aber das Equator Bi-Wire Mono ob seines günstigen Preises dennoch für alle, die an ihrem Lautsprecher keine vier Anschlüsse haben, zu einem extrem heißen Tipp macht.

Atlas Cables Equator Bi-Wire Mono

Hersteller Atlas Cables Preis 180.00 € Wertung 6.0 Punkte Testverfahren 1.0

