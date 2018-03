Das Audioquest Rocket 33 (280 Euro/Stereo 2 x 3 Meter) projiziert Stimmen und Einzelinstrumente mit äußerst scharfen Umrissen und exakt fokusiert in den Hörraum.

Lautsprecherkabel: Audioquest Rocket 33 Datenblatt

© stereoplay Audioquest Rocket 33

Audioquest-Chef Bill Low hat eine sehr genaue Vorstellung davon, was bei Kabeln zu gutem Klang führt. Etwa, dass die Leiter einzeln isolierte massive Drähte sein sollen. So besitzt das Rocket 33 zwei Leitergruppen, die nebeneinander angeordnet in einer Kunststoffumhüllung ruhen. Jede Gruppe beinhaltet drei mit Polyethylen (PE) isolierte und verdrillte Kupferdrähte unterschiedlicher Dicke. Angeschlossen sind aus solch einer Dreiergruppe aber nur zwei Leiter, der dritte wird aus der Formation von nebenan entnommen. Durch diese Kreuzverschaltung lässt sich die Induktivität verringern.

Anzeige

© stereoplay

Bei der Materialqualitat entschied sich der Amerikaner für hochreines Kupfer mit extrem geringer Körnung und polierter Oberfläche. Bei den Steckern ist ihm eine harte Versilberung wichtig. Eher kosmetischer Natur, aber sehr hübsch anzusehen und anzufühlen ist das Gewebegeflecht, das an Seide erinnert und dem Kabel einen hochwertigen Touch gibt.

Im Hörtest gefiel das Audioquest mit sehr neutraler und genauer Wiedergabe. So neigte es nicht zum Schwelgen wie etwa das MIT EXP 2 (stereoplay 1/06), dafür projizierte es Stimmen und Einzelinstrumente mit äußerst scharfen Umrissen exakt fokusiert in den Hörraum. Im Bass besaß es keine üppige Fülle, war aber im Gegenzug streng konturiert und genau; nur minimal fehlte es dem Audioquest Rocket 33 an Tiefe. Dafür konnte es rhythmische Phrasierungen genauer zeigen und bot dezent mehr Dynamik als das MIT EXP 2. Somit verdiente es sich einen Klangsteigerungspunkt mehr und landete souverän im oberen Mittelfeld dieses Tests.

Audioquest Rocket 33

Hersteller Audioquest Preis 280.00 € Wertung 6.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Lautsprecherkabel MIT EXP 1 Das EXP 1 glänzte in Hörraum mit entspannter Wiedergabe, ohne Hochtondetails vermissen zu lassen.

Testbericht Lautsprecherkabel Sommer Cable Di-Phase In den Hördurchläufen zeigte sich das Di-Phase als sehr universell und gefiel mit kraftvollem Antritt vor allem im Tiefton. Testbericht Lautsprecherkabel Silent Wire LS 7 Das Silent WIre LS 7 (300 Euro/Stereo 3x2 Meter) gefiel mit einer sehr betonten Artikulation, was der Sprachverständlichkeit und Raumdarstellung zum…

Testbericht Lautsprecherkabel Wireworld Orbit 16/4 Das Wireworld Orbit 16/4 (200 Euro/Stereo 2x3 Meter) klingt ausgesprochen ausgewogen und tonal natürlich Testbericht Lautsprecherkabel Straight WIre Soundstage Das Straight Wire Soundstage konnte besonders durch scharfe Fokussierung einzelner Instrumente und guter Detailwiedergabe Pluspunkte für sich…