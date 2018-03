Das Kimber 12 TC All Clear (900 Euro) verlieh Bässen eine noch bessere Kontur als selbst das in dieser Hinsicht schon hervorragende Kimber 12 TC.

Lautsprecherkabel Kimber 12 TC All Clear Datenblatt

© Archiv Lautsprecherkabel Kimber 12 TC All Clear

Beim Vergleich stellte das 8 TC All Clear etwa die Solovioline der exzellenten Röhrenaufnahme von Vivaldis "Vier Jahreszeiten" ("Tacet's Four Seasons", Polish Chamber Philharmonic Orchestra, Tacet 163-1) etwas mehr in den Vordergrund und ließ sie nuancierter klingen, während das 12 TC sie noch ein Stück besser in das Orchester einband und ein satteres Fundament legte. So hieß es unterm Strich Gleichstand für diese beiden.

Das 12 TC All Clear schließlich verband beide Eigenschaften. Dabei zeigte es sogar mehr Details als das 8 TC All Clear. Es positionierte Einzelinstrumente noch schärfer umrissen und zog den Aufnahmeraum in allen drei Dimensionen weiter auf. Dabei verlieh es Bässen eine noch bessere Kontur als selbst das in dieser Hinsicht schon hervorragende 12 TC. Somit war klar, dass Ray Kimber wieder meisterliche Strippen gezogen hat - und das 12 TC All Clear natürlich ein stereoplay Highlight verdient.

Kimber Kable 12 TC All Clear

Hersteller Kimber Kable Preis 900.00 € Wertung 11.0 Punkte Testverfahren 1.0

