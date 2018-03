Lautsprecherkabel MIT EXP 1 Datenblatt

© stereoplay Lautsprecherkabel MIT EXP 1

Es wird viel kolportiert, was MIT in den berüchtigten Kästchen an seinen Kabeln macht. Selbst der Hersteller gibt sich bedeckt und behauptet, dass ein normales Kabel aufgrund seiner elektrischen Eigenschaften immer nur in einem bestimmten Bereich verständlich klingt.

Anzeige

© stereoplay

Die Netzwerke bei MIT sollen daher nicht nur Hochfrequenzstörungen filtern, sondern auch sicherstellen, dass dieser Bereich erweitert wird. Fakt ist, dass sich innerhalb des Tonfrequenz-Bereichs die elektrischen Beiwerte des EXP 1 nur minimal verändern.

Was den Signalfluss angeht, stehen jeweils ein Paar PE-isolierte Kupferleiter für den Hin- und Rücktransport zur Verfügung. Einer in jedem Paar ist ein massiver Draht mit 2,1 mm² Querschnitt und durchgängig ohne Filternetzwerk ausgeführt. Der zweite Leiter des EXP 1 ist eine Litze mit 1,3 mm², an der die Bauteile im Kästchen andocken. Somit ist das Netzwerk parallel zum eigentlichen Hauptleiter angeschlossen.

Im Hörraum waren theoretische Betrachtungen jedoch irrelevant, denn hier glänzte das EXP 1 mit entspannter Wiedergabe, ohne Hochtondetails vermissen zu lassen. So ähnelte es mit seinen warmen Klangfarben dem kleineren Bruder EXP 2, konnte aber in jeder Beziehung noch ein wenig zulegen.

Es schaffte daher in diesem Testfeld die Quadratur des Kreises am besten, da es - ohne je unangenehm oder lästig zu klingen - feinste Nuancen aufspürte, dabei auch einen satten Bass ermöglichte und es verstand, das Klangbild exemplarisch von den Lautsprechern zu lösen.

Somit war dem MIT EXP 1 ein stereoplay Highlight gewiss.

MIT EXP 1 LS

Hersteller MIT Preis 275.00 € Wertung 7.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Lautsprecherkabel: Goldkabel Sound Edition Die Verzüge des Goldkabel Sound Edition (240 Euro/Stereo 2 x 3 Meter) sind die feine Stimmartikulation und die natürlichen Klangfarben.

Testbericht Lautsprecherkabel Sommer Cable Di-Phase In den Hördurchläufen zeigte sich das Di-Phase als sehr universell und gefiel mit kraftvollem Antritt vor allem im Tiefton. Testbericht Lautsprecherkabel Silent Wire LS 7 Das Silent WIre LS 7 (300 Euro/Stereo 3x2 Meter) gefiel mit einer sehr betonten Artikulation, was der Sprachverständlichkeit und Raumdarstellung zum…

Testbericht Lautsprecherkabel Wireworld Orbit 16/4 Das Wireworld Orbit 16/4 (200 Euro/Stereo 2x3 Meter) klingt ausgesprochen ausgewogen und tonal natürlich Testbericht Lautsprecherkabel Straight WIre Soundstage Das Straight Wire Soundstage konnte besonders durch scharfe Fokussierung einzelner Instrumente und guter Detailwiedergabe Pluspunkte für sich…