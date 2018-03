Lautsprecherkabel Sommer Cable Di-Phase Datenblatt

© stereoplay Sommer Cable Di-Phase

Auf den ersten Blick ist man vom Sommer Cable Di-Phase fast enttäuscht. Denn es handelt sich um eine klassische Zwillingsleitung mit transparenter, recht weicher Isolierung. Auch der Litzenaufbau mit 1039 jeweils 0,07 mm dicken Einzeläderchen stellt keine Besonderheit dar. Auffällig für das Auge ist aber der Materialmix aus fast gleich vielen versilberten sowie reinen Kupferleitern.

© stereoplay

Bei der Materialwahl und der Versilberung gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen dem Kabel aus der badischen Manufaktur und anderen optisch ähnlichen Modellen. Denn Sommer Cable spendiert hochreines Kupfer aus Chile. Bei der Versilberung ging man in die Vollen und griff zu 200 Gramm Silber je Kilogramm Kupferdraht. Bei günstigen Industriekabeln sind in der Regel nur 10 Gramm üblich.

Zudem werden die Drähtchen oberflächengeglättet, was Toleranzen ausgleicht. Auch bei der PVC-Isolation beschränkte man sich in Straubenhardt nicht auf Standardware, sondern griff zu UV-beständigem quarz- und kreidefreiem PVC.

In den Hördurchläufen zeigte sich das Sommer Cable Di-Phase als sehr universell und gefiel mit kraftvollem Antritt vor allem im Tiefton. So schnalzte etwa der Bass in Ben Harpers "Fight For Your Mind" (Warner) wundervoll satt und dennoch klar konturiert. Dabei war der Schellenkranz fein aufgelöst und strahlend. Das Sommer vermittelte eine weite Bühne, ortete aber nicht ganz so scharf wie das Audioquest Rocket 33. Mit diesem zog das Di-Phase gleich, da es zwar nicht die gleiche plastische Abbildung besaß, aber etwas direkter und packender aufspielte.

Sommer Cable Di-Phase

Hersteller Sommer Cable Preis 300.00 € Wertung 6.0 Punkte Testverfahren 1.0

